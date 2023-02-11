Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия продолжает прорабатывать запуск карт «Мир» в Египте

Посол РФ в Каире Борисенко: вопрос запуска карт «Мир» в Египте активно обсуждается

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Россия продолжает активно работать с египетскими властями по вопросу использования в стране карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол РФ в Египте Георгий Борисенко, сообщает пресс-служба российского посольства в республике.

Дипломат отметил, что консультации по переходу на национальные валюты в расчетах во взаимной торговле ведутся с весны 2022 года. Кроме этого, Россия и Египет ведут переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и АРЕ.

В июле 2022 года сообщалось, что в Южной Корее для оплаты товаров и услуг начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Азиатская страна указана на сайте компании в числе государств, где принимают «Мир». В стране можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card. Но снять наличные деньги с карты российской платежной системы в стране пока не получится.

Карты платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Российская сторона обсуждает с Кубой, Египтом и Венесуэлой вопрос внедрения платежной системы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть