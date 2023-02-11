Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Andurand Capital: России потребуется минимум 10 лет для перенаправления газовых потоков из ЕС в Азию

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Для полноценного перенаправления выпавших объемов газового экспорта с европейского энергетического рынка на азиатский России необходимо значительно расширить транзитную инфраструктуру. Для этого Москве потребуется минимум десятилетие, приводит слова главы хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана газета Financial Times.

«Россия навсегда потеряла своего крупнейшего потребителя, и потребуется по меньшей мере десятилетие, чтобы построить достаточное количество трубопроводов для перенаправления этих продаж газа в Азию», — заявил Андюран.

По его словам, стратегия России по энергетическому давлению на Европу полностью провалилась. За относительно короткий промежуток времени страны ЕС диверсифицировали импортные маршруты и стали получать топливо из альтернативных источников. В итоге сейчас в более выгодном положении оказались именно европейские государства.

«У Европы больше нет страха перед энергетическим кризисом. Я думаю, что это был огромный просчет в отношении того, у кого были рычаги влияния со стороны Путина, точно так же, как он просчитался в том, как Украина будет сопротивляться, а Запад будет объединен», — заключил Андюран.

11 февраля глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом (ЕС). Прошлогодний скачок биржевых цен на топливо вряд ли повторится, поскольку Европа быстро научилась жить без российского газа. В настоящее время кризисная ситуация с высокой стоимостью газа и других энергетических ресурсов стабилизировалась.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть