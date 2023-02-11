Andurand Capital: России потребуется минимум 10 лет для перенаправления газовых потоков из ЕС в Азию

Для полноценного перенаправления выпавших объемов газового экспорта с европейского энергетического рынка на азиатский России необходимо значительно расширить транзитную инфраструктуру. Для этого Москве потребуется минимум десятилетие, приводит слова главы хедж-фонда Andurand Capital Пьера Андюрана газета Financial Times.

«Россия навсегда потеряла своего крупнейшего потребителя, и потребуется по меньшей мере десятилетие, чтобы построить достаточное количество трубопроводов для перенаправления этих продаж газа в Азию», — заявил Андюран.

По его словам, стратегия России по энергетическому давлению на Европу полностью провалилась. За относительно короткий промежуток времени страны ЕС диверсифицировали импортные маршруты и стали получать топливо из альтернативных источников. В итоге сейчас в более выгодном положении оказались именно европейские государства.

«У Европы больше нет страха перед энергетическим кризисом. Я думаю, что это был огромный просчет в отношении того, у кого были рычаги влияния со стороны Путина, точно так же, как он просчитался в том, как Украина будет сопротивляться, а Запад будет объединен», — заключил Андюран.

11 февраля глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом (ЕС). Прошлогодний скачок биржевых цен на топливо вряд ли повторится, поскольку Европа быстро научилась жить без российского газа. В настоящее время кризисная ситуация с высокой стоимостью газа и других энергетических ресурсов стабилизировалась.