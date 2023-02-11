WGC: спрос на золото в России вырос почти в пять раз по итогам 2022 года

По итогам прошлого года в России зафиксировали значительный рост спроса на золотые слитки. Этот показатель за 12 месяцев увеличился почти в пять раз по сравнению со значениями за аналогичный период 2021-го, а его рост оказался самым стремительным среди всех стран мира, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные аналитиков Всемирного совета по золоту (WGC).

«Спрос на золотые слитки и монеты в России в прошлом году рос быстрее , чем в любой другой стране, почти в пять раз превысив уровень предыдущего года <....> В марте Центральный банк ограничил продажу иностранной валюты, и в тот же день Путин отменил НДС при покупке золотых слитков, что спровоцировало всплеск покупок», — говорится в материале.

По словам исполнительного директора компании «Полиметалл» Александра Несиса, столь бурный рост спроса на золото в России связан с желанием граждан сэкономить денежные средства в условиях экономической нестабильности на фоне международных санкций.

«Частные граждане ищут способ сэкономить деньги, а евро и доллары в дефиците, поэтому популярность золота резко возросла. Пока мы испытываем геополитическую нестабильность, спрос на золото может быть значительным», — заключил он.

8 февраля аналитики Всемирного совета по золоту (WGC) представили статистические данные, согласно которым мировые Центробанки скупили в 2022 году рекордные за 55 лет 1136 тонн золота на общую сумму $70 млрд. При этом российский валютный регулятор оказался среди ведущих покупателей этого драгоценного металла. По объемам суммарных золотовалютных резервов РФ вышла на 4-ю строчку — ее запасы в денежном выражении к началу 2023 года оценивались в $582 млрд.