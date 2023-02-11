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Посол в Каире Борисенко: российское зерно поступает Египту в больших объемах, чем прежде

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Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Посол России в Каире Георгий Борисенко заявил, что российское зерно поступает в Египет в больших объемах, чем раньше. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам посла, в нынешнем году объем поставок из России в Египет может дойти до 8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что объем продаж за границу зерна из России в первом полугодии нынешнего сельскохозяйственного года (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) может составить 30-35 млн тонн. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут.

Во второй половине сентября Лут сообщала, что объем экспорта российского зерна в 2022 и 2023 годах может составить 50-60 млн тонн. Результат, по ее словам, зависит от уровня урожая.

6 февраля министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обратился к России с просьбой продолжать поставлять в страну зерно.

В конце января портал youm7 сообщил о прибытии российского судна с 63 тыс. тонн зерна на борту в египетский порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря.

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