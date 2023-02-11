Посол Соколенко сообщил, что Чад хочет сотрудничать с Россией в сфере высоких технологий

Нджамена заинтересована в сотрудничестве с Москвой в сфере высоких технологий. Об этом заявил посол России в Чаде Владимир Соколенко, написало РИА Новости.

«Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий», — сказал Соколенко.

Ранее 11 февраля Соколенко сообщил, что президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина к участию во втором саммите «Россия — Африка».

В тот же день дипломат проинформировал, что Чаду в настоящее время требуются российские специалисты в сфере геологоразведки, бурения скважин и других сферах, в связи с чем российские предприятия смогут принять участие в разработке месторождений и добычи полезных ископаемых на территории африканской страны.

Тогда же посол России в Республике Чад рассказал о давлении со стороны западных стран на африканские государства из-за их дружественного курса по отношению к России. По словам посла, европейские дипломаты снова объявили Африку особой зоной интересов Евросоюза.