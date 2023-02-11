Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Соколенко сообщил, что Чад хочет сотрудничать с Россией в сфере высоких технологий

close
100%
Jeff Hutchens/Getty Images

Нджамена заинтересована в сотрудничестве с Москвой в сфере высоких технологий. Об этом заявил посол России в Чаде Владимир Соколенко, написало РИА Новости.

«Чадцы проявляют интерес к развитию сотрудничества с Россией в сфере высоких технологий», — сказал Соколенко.

Ранее 11 февраля Соколенко сообщил, что президент Чада Махамат Идрис Деби Итно принял приглашение президента России Владимира Путина к участию во втором саммите «Россия — Африка».

В тот же день дипломат проинформировал, что Чаду в настоящее время требуются российские специалисты в сфере геологоразведки, бурения скважин и других сферах, в связи с чем российские предприятия смогут принять участие в разработке месторождений и добычи полезных ископаемых на территории африканской страны.

Тогда же посол России в Республике Чад рассказал о давлении со стороны западных стран на африканские государства из-за их дружественного курса по отношению к России. По словам посла, европейские дипломаты снова объявили Африку особой зоной интересов Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть