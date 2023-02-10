Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Американский историк Малдер отметил устойчивость экономики России под давлением санкций

Экономика России сумела выстоять в условиях давления санкций Запада. Соответствующее заявление сделал американский историк экономики Николас Малдер. Материал об этом был опубликован The New York Times.

Малдер выразил мнение, в соответствии с которым экономика России осталась непоколебимой за счет выверенных ответных мер, а также выгодному положению на рынке и торговле с дружественными государствами. По словам специалиста, даже в условиях обрушения торговли России с Западом, ее коммерческие обмены с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки лишь нарастают.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Центробанк России сумел весной прошлого года избежать финансового кризиса. Сделать это ведомству удалось за счет контроля над движением капитала и повышения процентной ставки.

«Российская экономика куда лучше ожидаемого справилась с шоком от введения масштабных западных санкций», — цитирует Малдера ФАН.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что министр безопасности Соединенного Королевства Том Тугендхат отправился в Соединенные Штаты Америки, чтобы провести беседу с властями страны на тему борьбы с обходом россиянами санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть