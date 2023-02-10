Экономика России сумела выстоять в условиях давления санкций Запада. Соответствующее заявление сделал американский историк экономики Николас Малдер. Материал об этом был опубликован The New York Times.

Малдер выразил мнение, в соответствии с которым экономика России осталась непоколебимой за счет выверенных ответных мер, а также выгодному положению на рынке и торговле с дружественными государствами. По словам специалиста, даже в условиях обрушения торговли России с Западом, ее коммерческие обмены с государствами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки лишь нарастают.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что Центробанк России сумел весной прошлого года избежать финансового кризиса. Сделать это ведомству удалось за счет контроля над движением капитала и повышения процентной ставки.

«Российская экономика куда лучше ожидаемого справилась с шоком от введения масштабных западных санкций», — цитирует Малдера ФАН.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что министр безопасности Соединенного Королевства Том Тугендхат отправился в Соединенные Штаты Америки, чтобы провести беседу с властями страны на тему борьбы с обходом россиянами санкций.