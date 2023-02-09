Госдума 13 февраля рассмотрит «очень серьезные» поправки по налогообложению нефтяников

Председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров сообщил, что в понедельник будут рассмотрены «очень серьезные» поправки, касающиеся налогообложения нефтяной отрасли и работы демпферного механизма. По словам депутата, комитет по бюджету рассмотрит соответствующие предложения, подготовленные российским правительством. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Макаров уточнил, что поправки предполагают внесение изменений в действующий Налоговый кодекс.

«Практически обязательный будет комитет в понедельник на следующей неделе. Нам предстоит рассматривать поправки правительства. Будут очень серьезные поправки, связанные с налоговым законодательством. Все вопросы, связанные с нефтянкой, с демпфером, вот все эти вопросы», — цитирует агентство Макарова.

20 сентября 2022 года газета «Коммерсант» сообщала, что Минфин предлагает повысить экспортную пошлину на нефть в 2023 году примерно в полтора раза (за счет роста коэффициента в формуле пошлины с 0,167 до 0,25). Это может дать порядка 240 млрд руб. Действие повышенного коэффициента — один год, поскольку с 2024 года экспортная пошлина обнулится в рамках налогового маневра.

Также предлагается продлить действие скорректированного демпфера на бензин, заработавшего в сентябре и рассчитанного до конца года, на 2023–2025 годы. Это даст еще примерно по 190 млрд руб в год. «Газета.Ru» уточняла, что корректировка демпфера предусматривает увеличение коэффициента компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной (зафиксированной законом) стоимостью для бензина с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива — с 0,65 до 0,83. При этом допустимый диапазон превышения оптовой цены над индикативной ценой для дизельного топлива хотят уменьшить с 20 до 15%.

Всего, писал «Коммерсант», правительство может изъять у российских нефтегазовых компаний почти 3 трлн руб. в виде дополнительных налогов уже в 2023 году.

Демпфер — это обратный акциз, выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые позволяют компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина Аи-92 или дизельного топлива на внутреннем рынке. Когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли. Если цены ниже, нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет.