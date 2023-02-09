Банк России вычислил около двух тысяч финансовых пирамид по итогам 2022 года

Банк России по итогам 2022 года на российском финансовом рынке смог выявить около 2 тыс. финансовых пирамид. Об этом РИА Новости заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«Статистика говорит о росте числа мошеннических схем. В 2022 году Банк России выявил почти 2 тыс. пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тыс. нелегальных профучастников (рост в 1,4 раза) и 1,7 тыс. «черных кредиторов» (рост в 1,8 раза). Всего было выявлено почти 5 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности», — отметил Лях.

По его словам, рост числа мошеннических схем говорит о том, как бурно развиваются технологии. При этом статистика, все-таки, больше говорит о наличии похожих кейсов или проектов, но не компаний. То есть ЦБ научился быстро находить незаконные схемы, после чего сведения о них публикуются на сайте и предаются в правоохранительные органы.

Он добавил, что мошенники сразу же открывает другие проекты и разные сайты, зачастую параллельные, если понимают, что попались. Все это влияет на итоговую статистику.

В середине декабря руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что в 2021 году Банк России выявил 871 финансовую пирамиду и 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг.