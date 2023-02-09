Аналитик Focus считает, что антироссийские санкции Запада обернулись грандиозным провалом

Аналитик Габор Штайнгарт утверждает, что есть ряд «удивительных фактов» об экономике РФ, которую не получилось разрушить под гнетом ограничений и санкций. Об этом сообщается в материале Focus.

«После начала СВО Запад ввел санкции против своего давнего торгового партнера. Но они, по-видимому, наносят гораздо меньший удар по российской экономике, чем предполагалось», — уверен Штайнгарт.

По мнению эксперта, в настоящий момент Москва переживает подобие «экономического чуда».

Также автор обратил внимание на некоторые факторы, идущие вразрез с ожиданиями Соединенных Штатов и их союзников по Североатлантическому альянсу.

Как подчеркнул аналитик, финансовая система, несмотря на отключение от международных платежей SWIFT, не рухнула.

Также, согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), экономика РФ, как и западная, в 2022 году пережила спад, но в текущем году снова будет расти.

Ко всему прочему, колумнист привел в пример то, что европейские компании все еще продолжают работать в РФ, следует из статьи.

Другим важным достижением со стороны России остается то, что идет и дальше экспорт газа и нефти, заключил Штайнгарт.

Ранее аналитик Игорь Юшков предрек тяжелые последствия для Евросоюза из-за санкций против российской нефти.