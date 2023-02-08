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Минфин РФ: решение о добровольном взносе нужно принимать на основе сверхдоходов

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Минфине РФ считают, что решение о добровольном взносе нужно принимать на основе тех представителей бизнеса, кто смог извлечь сверхдоходы за последние два года. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ, передает РИА Новости.

«Здесь в первую очередь необходимо рассматривать тех, кто извлек сверхдоходы за предыдущие два года и уже на этом основании принимать решение о взносе, который, как ожидается, будет добровольным со стороны членов РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что правительство России предложило крупному бизнесу сделать добровольный взнос в бюджет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что речь идет о так называемом windfall tax или налоге на непредвиденную прибыль — в 2022 году некоторые российские компании получили отличную прибыль, особенно за первые три квартала.

Ранее стало известно, что по итогам января 2023 года размер дефицита федерального бюджета составил 1,776 трлн руб.

Этот показатель в 14 раз превышает уровень аналогичного периода 2022-го, когда нехватка денежных средств для исполнения федбюджета была на уровне 125 млрд руб.

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