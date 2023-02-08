В МИД РФ заявили, что нет оснований для расширения продукции Украины по зерновой сделке

Оснований для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции по зерновой сделке в настоящий момент нет, заявил директор департамента международных организаций Международных дел РФ Петр Ильичев. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский дипломат напомнил, что спустя полгода с подписания в Стамбуле «пакетных» договоренностей по сельхозэкспорту из РФ и Украины все еще выполняется только «черноморская инициатива» по вывозу украинского продовольствия.

«Об эффективной реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта говорить пока не приходится», — добавил Ильичев.

По его словам, российской стороне приходится с экспертами ООН работать над изъятиями из вторичных рестрикций.

Также дипломат заверил, что позиция Москвы по дальнейшей зерновой сделке не меняется и остается прежней.

«Нет оснований и для количественного и качественного расширения вывозимой украинской продукции», — заключил Ильичев.

Ранее МИД России отверг обвинения в затягивании инспекций судов по зерновой сделке.