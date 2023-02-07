«Ъ»: Минтранс опрашивает авиакомпании насчет возможности онлайн-продажи билетов участникам СВО

Как выяснила газета «Коммерсантъ», Минтранс начал опрашивать российские авиакомпании о возможности запуска ими онлайн-продажи билетов участникам спецоперации по воинским перевозочным документам. Письмо министерства есть у газеты. Минтранс начал опрос авиакомпаний после обращения к министерству депутата Госдумы Андрея Кузнецова с просьбой наладить продажу авиабилетов участникам СВО. К нему, в свою очередь, с таким предложением обратилась инициативная группа военнослужащих.

Благодаря воинскому перевозочному билету (ВПД) военнослужащий и члены его семьи могут бесплатно добраться в командировку, на реабилитацию и новое место службы. Порядок выдачи такого билета предусмотрен приказом Минобороны №815. В соответствии с приказом, билет заполняется от руки и подписывается командирами воинских частей. Согласно федеральным авиационным правилам, в рамках любой льготной перевозки билет можно оформить при предъявлении подтверждающих статус военнослужащего документов. В интернете сейчас предъявить такие документы нельзя.

По мнению инициативной группы, Минтранс может изменить правила продажи авиабилетов военнослужащим. В том числе – ввести положение об онлайн-бронировании ими авиабилетов с последующим получением билета в кассе аэропорта при предъявлении ВПД. Инициативная группа полагает, что это правило может стать «обязательным для всех перевозчиков». Там подчеркнули, что речь в первую очередь идет об участниках СВО «в инвалидных колясках, без рук и ног, с многочисленными осколками». Для этой категории участников СВО, которые прошли реабилитацию после ранений, жизненно необходимо обеспечить дистанционное бронирование билетов», — считает инициативная группа.

Источник «Ъ» в Минтрансе сказал, что инициатива сейчас находится на рассмотрении.

В ряде авиакомпаний газете сообщили, что технически реализовать инициативу будет несложно – например, через систему ваучеров.

Сложности в реализации онлайн-продаж билетов в большинстве опрошенных газетой компаний объяснили требованиями Минобороны. По регламенту министерства, военнослужащий может купить билет только при личной явке. Авиакомпания при этом забирает ВПД у пассажира и передает его в качестве отчетности в бумажном виде в Минобороны.

Авиакомпании выразили готовность ввести онлайн-продажу билетов участникам СВО при изменении этих правил.