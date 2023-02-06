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Министр финансов Силуанов не исключил создания единой валюты для расчетов в рамках БРИКС

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов не исключил, что в рамках БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) может быть создана единая наднациональная валюта для расчетов между странами. Об этом он сообщил в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале, передает ТАСС.

«Сегодня, если говорить о такой системе, то можно рассуждать о единой системе расчетных платежей и расчетов среди дружественных стран. Предположим, стран БРИКС. <…> [Расчетной валютой] может быть какая-то наднациональная расчетная единица», — сказал Силуанов.

При этом глава Минфина России подчеркнул, что до принятия окончательного решения по этому вопросу пока еще далеко.

Ранее Эстер Перейра дус Сантус из Группы исследований БРИКС сан-паульского университета выразила мнение, что создание странами БРИКС единой валюты для расчетов является логичным шагом для развития государств этого блока.

О работе над созданием единой валюты стран БРИКС, которая будет основана на корзине валют стран, в июне 2022 года сообщал президент России Владимир Путин.

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