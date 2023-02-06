Министр финансов России Силуанов назвал создание цифрового рубля перспективным

Глава российского министерства финансов Антон Силуанов назвал перспективным создание цифрового рубля. Об этом министр сказал в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.

«Вот это (создание цифрового рубля) перспективное направление, потому что целый ряд стран работает над цифровыми расчетными единицами. В Китае запустился цифровой юань — пока в ограниченном количестве, в ограниченных сферах применения», — сказал Силуанов.

Покупку цифрового рубля глава Минфина назвал «абсолютно надежной» поскольку в качестве эмитента выступает Банк России. При этом, по его словам, при хранении денег в коммерческом банке существует угроза банкротства кредитной организации.

Силуанов добавил, что цифровой рубль окажется интересен для бюджета из-за своей прозрачности.

На прошлой неделе аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» пришли к выводу, согласно которому российские банки могут ежегодно терять до 50 млрд руб. от внедрения цифрового рубля – новой формы денег, которая сочетает в себе свойства наличных и безналичных.