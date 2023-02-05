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Би-би-си: британские аристократы выплатят репарации Гренаде за рабовладельческое прошлое

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Global Look Press

Представители британской аристократической семьи Тревельянов, владевшие ранее шестью сахарными плантациями в Гренаде, финансово возместят карибской стране за рабовладение в прошлом. Об этом сообщает британский телеканал Би-би-си.

«Я своими глазами видела плантации, где наказывали рабов. <...> Мне было стыдно», — рассказала Лаура Тревельян.

По ее словам, семья направит £100 тыс. ($120 тыс.) на основание общественного фонда для экономического развития Гренады и восточной части Карибского бассейна в связи с тем, что в XIX веке их потомки использовали рабский труд на своих сахарных плантациях. По информации канала, после отмены рабства в Великобритании в 1833 году правительство выплатило компенсацию семье Тревельян в размере £34 тыс. (около £3 млн фунтов по современным меркам), в то время как рабы не получили никаких денег.

Тревельян также добавила, что несколько членов ее семьи поедут в Гренаду в конце февраля, чтобы принести публичные извинения. Национальная комиссия Гренады по репарациям назвала этот жест похвальным.

«Возможно, выплата £100 тыс. спустя 200 лет покажется неадекватной. Но <...> извиняясь за своих предков, мы подаем пример», — подытожила аристократка.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о движении Black Lives Matter. Он напомнил, что в американской истории имел место период рабовладения, и отметил, что афроамериканцы в США до сих пор сталкиваются «с несправедливостью и истреблением».

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