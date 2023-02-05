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Bild: большинство немцев считают, что ФРГ приняла слишком много беженцев

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Sergei Grits/AP

Большинство жителей ФРГ считают, что Германия приняла слишком много беженцев. Об этом сообщает газета BILD am Sonntag со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, который был по заказу проведен социологическим институтом INSA.

Отмечается, что 51% опрошенных считают, что страна приняла слишком много беженцев. Еще 33% респондентов назвали данные по беженцам приемлемыми. 11% немцев заявили, что Германия могла бы принять больше людей.

Опрос проводился 3 февраля. В нем приняли участие 1003 человека.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует, что в начале 2023 года количество мигрантов с Украины, которые находятся за рубежом, достигнет 9 млн. По оценке Нацбанка, на сегодняшний день за рубежом находятся 8 млн украинских граждан.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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