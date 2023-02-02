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Опрос ИЭП показал, что 54% компаний заменили импортные комплектующие аналогами из России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Большинство российских компаний – 67% — заменили импортные запчасти и оборудование из недружественных стран на китайские. При этом 54% предприятий заменили комплектующие из-за границы отечественными аналогами. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос компаний, который провела лаборатория конъюнктурных опросов Института экономической политики им. Гайдара.

Согласно данным опроса, более трети компаний – 39% — заместили оборудование из-за рубежа продукцией отечественных предприятий. 67% организаций перешли на аналоги из Китая. 23% опрошенных заявили, что закупали оборудование «из других стран». В эту категорию ответов не входят те страны, по которым были предусмотрены отдельные ответы. Например, более 20% респондентов — 21% — опрошенных сообщили, что закупали аналоги в странах Евразийского экономического союзаАрмении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии. Еще 17% опрошенных нашли оборудование у Турции. При этом 15% компаний отметили, что им продолжает поступать подсанкционная продукция.

В сегменте запчастей опрос выявил схожую тенденцию. 63% российских компаний перешли на запчасти из Китая, а 49% — на российские аналоги. 24% респондентов закупали запчасти «из других стран», а 22% — получали подсанкционную продукцию.

В то же время в сегменте комплектующих импортозамещение вышло на серьезный уровень, следует из опроса. Более половины — 54% предприятий — сообщили, что заменили зарубежные комплектующие на российские аналоги. Поставками из Китая – 52% организаций. Подсанкционные комплектующие получают более 20% — 23% — российских предприятий.

Гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников отметил, что результаты опроса свидетельствуют о том, что импортозамещение в Росси работает. Он уточнил, что показатели по замене продукции из-за границы российскими аналогами «очень высокие», и лично он ожидал более внушительных показателей по китайским аналогам, а этого не произошло.

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