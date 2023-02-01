РИА Новости: новый пакет санкций против России планируют принять в феврале

Высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что новый пакет европейских санкций против России планируют принять в феврале, сейчас еще продолжаются дискуссии на уровне стран Европейского союза, передает РИА Новости.

«Работа идет, пакет планируется принять позднее в феврале», — сказал он.

По информации источника, санкции против РФ будут также обсуждаться на саммите ЕС-Украина. Он запланирован на 3 февраля.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что антироссийские санкции Европейского союза, введенные после начала специальной военной операции на Украине, направлены на уничтожение авиации в РФ, но власти страны этого не допустят.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народной республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.