Украина получила от Запада €144 млн на поддержку энергетики

Украина в 2023 году получила от Запада свыше €144 млн на поддержку энергетики. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского правительства.

Кабмин указывает, что к 1 февраля 2023 года в фонд поддержки энергетики Украины поступило 144,36 млн евро. Деньги направили пять европейский стран: Германия, Великобритания, Испания, Австрия, Дания. Также посодействовали Европейская комиссия, немецкий государственный банк KfW, Региональная ассоциация органов регулирования энергетики и Фонд регионального сотрудничества в области энергетики и инфраструктуры.

«Из этих средств распределено 108 млн евро, которые направлены на закупку энергетического оборудования, топлива, услуг для удовлетворения критических потребностей украинских энергетических компаний», — говорится в сообщении правительства.

Ранее в этот день украинское министерство инфраструктуры в социальных сетях сообщило, что Япония выделила Украине $170 млн на восстановление критической инфраструктуры.

До этого стало известно, что Швеция выделила более $2 млн на обеспечение ядерной безопасности Украины.