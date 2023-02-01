Глава Минэнерго РФ заявил, что проблем с прокачкой нефти по «Дружбе» нет

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу «Дружба» пока не наблюдается. Об этом пишет РИА Новости.

По словам министра, компания «Транснефть» пока не сообщала о трудностях с прокачкой сырья. Повреждения не смогли повлиять на работу нефтепровода «Дружба».

«Пока («Транснефть». — Газета.ru) не уведомила, это означает, что нет никаких пока проблем (с прокачкой. — Газета.ru), хотя там есть, наверное, какие-то повреждения, но они не повлияли на работу нефтепровода».

Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС, что нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме, несмотря на предпринятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) попытку обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково. По его словам, попытка обстрела была предпринята вечером 31 января. Снаряд попал по территории станции. Пострадавших в результате обстрела нет.

До этого Mash сообщал об ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». По предварительным данным, ВСУ использовали «Точку-У».