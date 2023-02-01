В ЕК считают, что подошла к концу эпоха дешевого ископаемого топлива

В Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводу, что эра дешевого ископаемого топлива уже окончена и Евросоюзу следует быстрее двигаться к более зеленой экономике. Об этом сообщается в Twitter-профиле ЕК.

Будущая политика изложена в документе ЕК по промышленному развитию ЕС в рамках планов стать климатически-нейтральным регионом.

«Эпоха дешевого ископаемого топлива подошла к концу», — следует из текста.

В Еврокомиссии уверены, что это требует ускорения перехода к зеленой экономике, чтобы обеспечить промышленность обильным и посильным по цене экологически чистым источником энергии.

Другие подробности стратегии ЕК пока не приводятся.

В прошлом году в ЕК заявили, что ЕС не откажется от топлива из России без сокращения энергопотребления.

Также в августе прошлого года говорилось, что энергетический кризис в ЕС не помешает отказаться от российского угля. Для покрытия дефицита энергобаланса страны ЕС смогут в данный момент использовать уголь в исключительном порядке, добавлял официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.