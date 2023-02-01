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«РН-Няганьнефтегаз» направил на охрану природы более 540 млн рублей

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Пресс-служба «Роснефти»

Компания «РН-Няганьнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», в 2022 году инвестировала в природоохранные и природовосстановительные проекты более 540 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Отмечается, что средства были направлены на реализацию газовой программы, программу повышения надежности трубопроводов, рекультивацию земель и повышение эффективности утилизации промышленных отходов.

В «РН-Няганьнефтегаз» рассказали, что в прошлом году предприятие завершило работу по восстановлению земель исторического наследия ХМАО-Югры, очистив 14 гектаров. Всего в рамках программы было восстановлено более 114 гектаров, нарушенных в прошлом земель исторического наследия.

Также по итогам прошлого года «РН-Няганьнефтегаз» утилизировал около 50 тыс. тонн нефтесодержащих отходов и около 114 тыс. тонн буровых отходов. В компании уточнили, что получаемая в процессе утилизации промышленных нефтесодержащих отходов вторичная продукция вновь используется в технологическом процессе.

На месторождениях «РН-Няганьнефтегаз» ведется постоянный контроль уровня парниковых газов с помощью беспилотного комплекса. За 2022 год БПЛА провели в воздухе более 483 часов, совершив 186 вылетов и обследовав 11 691 км трубопроводов. Использование БПЛА обеспечивает постоянный экологический контроль на всей территории месторождений предприятия в любых погодных условиях, отмечают в компании.

Кроме того, в рамках программы по лесовосстановлению в прошлом году специалисты «РН-Няганьнефтегаз» высадили более 1,4 млн саженцев сосны и выпустили в водоемы Обь-Иртышского бассейна более 1,6 млн мальков ценных видов рыб.

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