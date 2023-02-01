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Экс-главе завода «Мотор Сич» на Украине предъявлено новое обвинение

Генпрокуратура Украины заподозрила экс-главу завода «Мотор Сич» Богуслаева в помощи ДНР

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Генпрокуратура Украины подозревает бывшего главу украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в содействии ДНР. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины, опубликованном в Telegram-канале.

«Бывшему президенту АО «Мотор Сич» сообщено о новом подозрении – содействие деятельности террористической организации «ДНР», — сказано в сообщении.

Украинские следователи установили, что в декабре 2017 года подозреваемый организовал деятельность Снежнянского машиностроительного завода ПАО «Мотор Сич». Завод стал, по данным генпрокуратуры Украины, «обособленным подразделением». Он располагается в городе Снежное, который входит в состав ДНР.

В ведомстве добавили, что на завод компании в Снежном поступало сырье в виде заготовок через зарубежные компании. Предприятие же предоставляло готовые запчасти для авиационных двигателей.

Ранее Служба Безопасности Украины сообщила об аресте имущества главы украинского предприятия «Мотор Сич» на $27 млн. До этого она подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его подозревали в госизмене и пособничестве России.

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