Экс-главе завода «Мотор Сич» на Украине предъявлено новое обвинение

Генпрокуратура Украины подозревает бывшего главу украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева в содействии ДНР. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины, опубликованном в Telegram-канале.

«Бывшему президенту АО «Мотор Сич» сообщено о новом подозрении – содействие деятельности террористической организации «ДНР», — сказано в сообщении.

Украинские следователи установили, что в декабре 2017 года подозреваемый организовал деятельность Снежнянского машиностроительного завода ПАО «Мотор Сич». Завод стал, по данным генпрокуратуры Украины, «обособленным подразделением». Он располагается в городе Снежное, который входит в состав ДНР.

В ведомстве добавили, что на завод компании в Снежном поступало сырье в виде заготовок через зарубежные компании. Предприятие же предоставляло готовые запчасти для авиационных двигателей.

Ранее Служба Безопасности Украины сообщила об аресте имущества главы украинского предприятия «Мотор Сич» на $27 млн. До этого она подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Его подозревали в госизмене и пособничестве России.