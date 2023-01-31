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Электромобильный стартап с российскими корнями Arrival уволит половину персонала

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Depositphotos

Основанный экс-главой российского оператора беспроводной связи Yota и бывшим заместителем министра связи Денисом Свердловым электромобильный стартап Arrival решил уволить половину сотрудников компании, до 800 человек. Информацию об этом опубликовала пресс-служба организации на своем сайте.

Сокращения в компании проведет новый гендиректор Игорь Торгов, который прежде занимал должность вице-президента по цифровым технологиям. Он также займется реструктуризацией бизнеса, которая предусматривает снижение расходов на 50%.

Торгов приступил к работе в новой должности 30 января. Он устроился работать в Arrival в феврале 2020 года и руководил развитием нескольких подразделений, в том числе по финтеху, коммерциализации, бизнес-системам, IT и цифровым продуктам. До Arrival Игорь работал топ-менеджером в Atol, Bitfury, Yota, Columbus IT и Microsoft.

На посту гендиректора Торгов сменил Питера Кунео. Последний управлял компанией с осени 2022 года. До этого он занимал должность гендиректора Marvel Entertainment. Эту компанию он покинул в 20009 году, когда студию приобрел Disney за $4 млрд.

В середине января сообщалось, что стартап россиянки Дарьи Крошкиной StudyFree, который по­мо­га­ет лю­дям по­сту­пать в уни­вер­си­те­ты по все­му миру и по­лу­чать сти­пен­дии на обу­че­ние, оказался на грани банкротства.

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