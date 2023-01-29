Аналитик Гривач: Россия не узнает итоги расследования взрывов на «Северных потоках»

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач заявил о вероятности, что Россия никогда не узнает результаты расследования диверсий на «Северных потоках». Об этом он сказал в в беседе с «Лентой.ру».

«По-моему, всем уже давно понятно, что это никакое не расследование: в лучшем случае его имитация с целью спустить процесс на тормозах, а в худшем — попытка скрыть улики, указывающие на исполнителей и заказчиков этой диверсии», — сказал Гривач, комментируя продолжение расследования инцидента без участия России.

По его мнению, с таким подходом очень вероятно, что Москва никогда не узнает его результаты, а то, что будет официально объявлено по итогам расследования, сильно зависит от политической конъюнктуры.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, расследование взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших в акватории Швеции и Дании, все еще продолжается.

О ЧП на газопроводах «Северный поток» стало известно 26 сентября 2022 года: там были зафиксированы повреждения и утечки газа. Сейсмологи зафиксировали два взрыва. ФСБ России возбудила дело об акте международного терроризма.