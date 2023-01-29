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Reuters узнал, что в Германии намерены существенно увеличить производство боеприпасов

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Reuters

Агентство Reuters сообщило в воскресенье, что немецкий производитель оружия Rheinmetall выразил готовность «значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов». Компания собирается нарастить производство, чтобы удовлетворить высокий спрос на Украине и на Западе. Также компания может начать производство реактивных систем залпового огня HIMARS в Германии.

Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сказал об этом агентству до того, как руководители оборонной промышленности Германии должны впервые встретиться с новым министром обороны Борисом Писториусом. Точная дата встречи еще не объявлена.

«Этой встречей Писториус намерен начать переговоры о том, как ускорить закупку оружия и увеличить поставки боеприпасов в долгосрочной перспективе после того, как почти год безвозмездной передачи оружия Украине истощил запасы немецких вооруженных сил», — следует из статьи.

Rheinmetall наиболее известна производством 120-мм пушки для танка Leopard 2.

«Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру», — сказал Паппергер в интервью Reuters.

Он добавил, что мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000–500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвела от 60 000 до 70 000 снарядов для танков и артиллерийских орудий, заявив, что производство может быть немедленно увеличено. Спрос на эти боеприпасы, по его словам, резко вырос после начала спецоперации России на Украине.

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