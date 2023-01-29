Глава Минтранса РФ Савельев: Россия обладает полным набором запчастей для самолетов

Россия обладает полным набором запасных частей для используемых в стране самолетов. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев, слова которого приводит ТАСС.

«У нас полностью есть весь набор запчастей», — подчеркнул министр.

По его словам, все предприятия, занимающиеся обслуживанием самолетов, работают в штатном режиме.

Отвечая на вопрос о безопасности перелетов в настоящее время, Савельев заверил, что «опасаться нечего».

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить за счет средств Фонда национального благосостояния софинансирование проектов по обновлению парка гражданских воздушных судов. В поручении говорилось о необходимости поставки до 2030 года не менее 700 судов отечественного производства, в том числе вертолетов.

До этого глава государства говорил, что гражданскую авиацию страны в ближайшем будущем ожидает «системное перевооружение» и переход на самолеты российского производства. По его словам, все авиакомпании РФ, включая «Аэрофлот», уже сформировали «крупнейший в современной истории пакет заказов», в который входят 500 магистральных самолетов, произведенных в России.