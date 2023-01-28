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Цены на бензин в США подскочили более чем на 9% с начала 2023 года

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Цены на бензин в США в январе 2023 года выросли на 9,2%, до $3,5 за галлон. Об этом сообщил портал MarketWatch, ссылаясь на аналитиков Bespoke Investment Group.

Бензин в США подорожал до пикового уровня в $5,03 за галлон в середине июня. Однако уже в конце декабря цена опустилась до $3,096. Исходя из этого, цена за галлон бензина в $3,5 в начале января на 12,9% выше показателя декабря 2022 года.

Эксперты рынка посчитали, что такой резкий рост цены на бензин может помешать властям страны эффективно бороться с инфляцией.

11 декабря ведущий телеканала Fox Business Стюарт Варни заявил, что стоимость бензина в США немного снизилась по сравнению с показателями в аналогичный период 2021 года, при этом цены на дизельное топливо существенно поднялись. По его словам, разница в $1,38, по сравнению с прошлогодними значениями, является колоссальной. Кроме того, рост цен на дизель серьезно ударил по водителям грузовиков, фермерам, и другим гражданам, которые больше всего используют данный вид топлива.

До этого президент США Джо Байден написал в своем Twitter, что средняя цена за галлон бензина в Штатах составляет 3,19 доллара. Однако американская автомобильная ассоциация (ААА) приводит совсем другие цифры. Как следует из данных ассоциации, один галлон бензина в среднем в США стоит 3,8 доллара. Этот показатель оказался на 19% выше того, что привел Байден.

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