На берегу Каспийского моря в Дагестане планируют открыть премиум-курорт в 2026 году

Строительство круглогодичного курорта премиального сегмента «Палас Дербент» на берегу Каспийского моря в Каякентском районе Дагестана планируют завершить в 2026 году. Сообщение об этом в официальном Telegram-канале корпорации «Туризм.РФ».

Согласно сообщению, новое сооружение появится на месте бывшего курорта «Каякент». Туристы смогут расположиться в одном из 183 номеров пятизвездочного отеля на берегу моря.

Кроме гостиницы, на территории оборудуют SPA-комплекс с термальной зоной, уличные бассейны с элементами аквапарка, а также яхтенную гавань для маломерных моторных и парусных судов.

В первой половине сентября прошлого года президент России Владимир Путин поручил восстановить на современном уровне курорт «Каякент» на Каспийском море.

В начале января «Lenta.ru» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российская семья из шести человек приобрела тур в Турцию за 25 млн руб. ($370 тыс.). Речь идет о месяце отдыха в пятизвездочном отеле MAXX Royal Kemer летом 2023 года.