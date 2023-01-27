Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На берегу Каспийского моря в Дагестане планируют открыть премиум-курорт в 2026 году

close
100%
Depositphotos

Строительство круглогодичного курорта премиального сегмента «Палас Дербент» на берегу Каспийского моря в Каякентском районе Дагестана планируют завершить в 2026 году. Сообщение об этом в официальном Telegram-канале корпорации «Туризм.РФ».

Согласно сообщению, новое сооружение появится на месте бывшего курорта «Каякент». Туристы смогут расположиться в одном из 183 номеров пятизвездочного отеля на берегу моря.

Кроме гостиницы, на территории оборудуют SPA-комплекс с термальной зоной, уличные бассейны с элементами аквапарка, а также яхтенную гавань для маломерных моторных и парусных судов.

В первой половине сентября прошлого года президент России Владимир Путин поручил восстановить на современном уровне курорт «Каякент» на Каспийском море.

В начале января «Lenta.ru» со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что российская семья из шести человек приобрела тур в Турцию за 25 млн руб. ($370 тыс.). Речь идет о месяце отдыха в пятизвездочном отеле MAXX Royal Kemer летом 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть