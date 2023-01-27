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В правительстве Венгрии опровергли информацию о желании премьера Орбана выйти из Евросоюза

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Global Look Press

Государственный секретарь по международным коммуникациям и связям в ведомстве премьера Венгрии Золтан Ковач опроверг утверждения политической оппозиции о якобы желании премьер-министра страны Виктора Орбана вывести Венгрию из состава Европейского союза. В социальных сетях Ковач назвал эту информацию ложью.

«Позиция Виктора Орбана относительно членства Венгрии в ЕС известна и ясна. Как он сказал в прошлом году в своей речи после парламентских выборов, членство в ЕС — это не «желание показать себя», а проявление национальных интересов Венгрии», — добавил он.

По мнению Ковача, оппозиция «продолжает выполнять чей-то заказ», поэтому «распространяет очередную ложь о премьере».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что страна теряет около €10 млрд ежегодно из-за санкций Европейского союза против России.

Орбан также заявлял, что Будапешт наложит вето на введение Европейским союзом санкций против российской ядерной энергетики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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