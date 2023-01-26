В Раде заявили, что наценка на лекарства в аптеках Украины может достигать 140%

Депутат Верховной Рады, председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что наценка на лекарства в украинских аптеках может достигать 140%. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Радуцкого, такая наценка является препятствием для лечения граждан. Депутат считает, что причина наценки кроется в маркетинговых платежах.

«Из-за маркетинговых платежей в некоторых аптечных сетях наценка на лекарства составляет до 140%. В результате пациенты вынуждены существенно переплачивать за лекарства», — пояснил Радуцкий.

Депутат добавил, что по данным соцопроса, проводимого ВОЗ в сентябре 2022 года, 60% опрошенных украинцев считают, что высокие цены на лекарства являются одним из самых главных барьеров к доступу к лечению.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что по итогам 2022 года цены на жизненно важные лекарства на российском рынке выросли на 1,9%. Увеличение стоимости медицинских препаратов, находящихся вне списка критически необходимых, за прошедшие 12 месяцев оказалось на 10% ниже уровня инфляции.