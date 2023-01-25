Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист Беляев заявил о возможном росте биткоина до $30 тысяч и выше

close
100%
Depositphotos

Стоимость биткоина постепенно будет расти и может превысить $30 тыс. из-за того, что у него нет основания, кроме человеческой психологии. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев.

«Биткоин может вырасти и до 30 тысяч долларов и выше. Потому что у него экономического обоснования нет никакого, кроме психологии, а когда мы говорим о психологии, понимаем, что тут границ никаких нет», — отметил Беляев.

Он пояснил, что курс биткоина будет расти из-за желания людей скинуть монету и получить доход, так как до этого многие купили криптовалюту значительно дешевле. Кроме того, на курс биткоина повлияют и новости о том, что доллар уходит и вместо него будет другая валюта. Такие сообщения носят уже психологический характер.

Экономист добавил, что курс криптовалюты основывается чисто на доверии к ней. При этом взаимосвязи между биржей и верой в криптовалюту нет, так как биржа лишь площадка для операций.

16 января основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет. Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть