Экономист Беляев заявил о возможном росте биткоина до $30 тысяч и выше

Стоимость биткоина постепенно будет расти и может превысить $30 тыс. из-за того, что у него нет основания, кроме человеческой психологии. Об этом «Ленте.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый экономист Михаил Беляев.

«Биткоин может вырасти и до 30 тысяч долларов и выше. Потому что у него экономического обоснования нет никакого, кроме психологии, а когда мы говорим о психологии, понимаем, что тут границ никаких нет», — отметил Беляев.

Он пояснил, что курс биткоина будет расти из-за желания людей скинуть монету и получить доход, так как до этого многие купили криптовалюту значительно дешевле. Кроме того, на курс биткоина повлияют и новости о том, что доллар уходит и вместо него будет другая валюта. Такие сообщения носят уже психологический характер.

Экономист добавил, что курс криптовалюты основывается чисто на доверии к ней. При этом взаимосвязи между биржей и верой в криптовалюту нет, так как биржа лишь площадка для операций.

16 января основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет. Скарамуччи назвал 2023 год «годом восстановления» для биткоина.