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Минприроды разработало маршруты круизного туризма на научных судах

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Минприроды РФ уже разработало маршруты круизного туризма на научно-исследовательских судах. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Александр Козлов.

Маршруты лежат через десять национальных парков и заповедников. Они включают в себя локации, куда трудно добраться по суше.

«Для работы по маршрутам у нас подходят два судна, которые есть на балансе институтов Росгидромета и находятся во Владивостоке. Сейчас решаем вопрос финансирования по их переоборудованию в пассажирский класс», — пояснил Козлов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

К летнему периоду планируют завершить работы по кораблю «Профессор Хромов.» На 2024 год запланирована реконструкция судна «Академик Шокальский».

Ранее сообщалось, что работы по модернизации других судов для туризма на Дальнем Востоке начнутся в 2024 году.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Российской академии наук обеспечить рассмотрение «Росгеологией» использование ее научных судов для туристической деятельности на Дальнем Востоке.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты Российской Федерации Илья Зотов прокомментировал итоги заседания президиума Госсовета по вопросам развития туризма. Он отметил, что президент России Владимир Путин держит на личном контроле важную с экономической и социальной точек зрения туристическую отрасль.

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