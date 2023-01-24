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МЭР предложило освободить от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме

Глава Министерства экономического развития (МЭР) Максим Решетников заявил, что ведомство предлагает освободить до 2027 года от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме. Его слова в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ передает ТАСС.

«Предлагаем меру запустить «задним числом» с 1 января этого года и продлить до июля 2027 года, синхронизировать с гостиницами», — заявил Решетников.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявлял, что работы по переоборудованию научных судов «Росгеологии» для туристической деятельности на Дальнем Востоке начнутся в будущем году. Перепрофилировать под круизный туризм хотят четыре научно-исследовательских суда, подведомственных «Росгеологии». В работе будут привлекать морские конструкторские бюро. Сейчас чиновники заняты поисками источников финансирования.

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