Путин: Россия не запрещала и не ограничивала импорт лекарств

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не запрещает и не ограничивает импорт лекарств, продолжая работу с иностранными производителями. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с иностранными производителями, которые традиционно работают на нашем рынке», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Также президент РФ призвал обеспечить товарные запасы лекарств в стране в осенне-зимний период.

Недавнее исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры» и исследовательского холдинга «Ромир» показало, что российские граждане за последние полгода стали меньше тратить на путешествия, рестораны и покупку электроники, но больше — на лекарства и ЖКХ. Также опрошенные отметили увеличение трат на медицинские услуги, продукты, связь, интернет и бытовую химию. При этом опрошенные заявили, что не особенно склонны ожидать дальнейшего роста расходов по тем категориям, где они уже отметили прирост за последние полгода.