Минфин и банкиры допустили резкий рост спроса россиян на семейную ипотеку в 2023 году

Семейной ипотекой в этом году воспользуется «намного больше» россиян, чем в прошлом году. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минфина и экспертов банка «Дом.РФ».

Эксперты пояснили, что спрос россиян на семейную ипотеку увеличится в рамках расширения программы с 1 января 2023 года. Сейчас, согласно расширенной программе, могут семьи с двумя и более детьми, если на момент обращения за ипотечным кредитом хотя бы одному из них не исполнилось 18 лет. Раньше получить кредит по программе семейной ипотеки могли только те россияне, у которых один из детей появился после 1 января 2018 года. По словам экспертов, именно поэтому в 2023 году семейной ипотекой воспользуются «намного больше» россиян, чем в 2022 году.

В свою очередь, замдиректора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев отметил, что охват программы будет в этом году «колоссально повышен». Он сказал, что у министерства на этот счет есть «оптимистичная оценка».

«Еще больше семей смогут взять ипотеку по льготной программе», — подчеркнул Яковлев.

Представитель Минфина и эксперты банка также прогнозируют рост спроса россиян на программу льготной ипотеки под 8% годовых, которую продлил до 1 июля 2024 года президент России Владимир Путин. Яковлев уточнил, что в бюджете РФ на 2023 год предусмотрено 260 млрд рублей на льготную ипотеку.

Как ранее сообщала газета «Известия», с начала 203 года спрос россиян на семейную ипотеку уже вырос рекордными темпами — доля заявок на подобный вид жилищного кредитования увеличилась с 56% в начале декабря 2022-го до 74% в нынешнем месяце.

11 января ТАСС со ссылкой на результаты исследования Frank RG сообщил, что объем выдачи ипотеки в декабре 2022 года в России достиг рекордного показателя с 2012 года. В денежном выражении этот показатель составил 701,3 млрд рублей, поднявшись на 47,2% по сравнению с ноябрем.