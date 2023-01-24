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«Известия»: в России сократились продажи продуктов питания

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В России снизились продажи продуктов питания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Оборот торговли в крупных сетях по итогам 2022 года сократился на 5%.

«Наиболее заметное снижение компании наблюдали в категории газированных напитков <…> также снизилась реализация питьевых йогуртов и творожных десертов», — отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

В свою очередь чаще стали покупать овощи, фрукты и пиво.

Вместе с тем глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Наталья Назарова отметила, что хотя оборот продовольственных товаров упал, но ситуация в отечественной торговле не столь драматична.

Ранее сообщалось, что ассортимент социально значимых продуктов может уменьшиться из-за поправок к закону о торговле.

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