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Посол: ЮАР планирует расширить сотрудничество с РФ по добыче полезных ископаемых

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Газета.Ru

Южно-Африканская республика рассчитывает добиться расширения сотрудничество с РФ в области разведки и добычи полезных ископаемых, заявил посол республики в Москве Мзувукиле Макетука. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, в апреле делегация из более 20 южноафриканских промышленных предприятий планирует поучаствовать в отраслевой выставке MiningWorld Russia в Москве.

«Мы до сих пор являемся одним из главных игроков в области разведки и добычи полезных ископаемых. Именно поэтому мы намерены принять участие в этой выставке...», — пояснил посол ЮАР.

Как добавил Макетука, запланированная весной встреча с делегацией и поездка станет самой крупнейшей с начала пандемии.

«Потому что это та сфера, в которой мы хотим расширять сотрудничество», — добавил посол.

Ранее Макетука отмечал, что ЮАР обсуждает с Россией запуск четырех прямых рейсов в неделю. В ЮАР ждут окончательного решения от российской авиакомпании.

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