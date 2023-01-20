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РБК: замглавы АП Дмитрий Козак стал основным кандидатом на пост главы Счетной палаты

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак является основным кандидатом на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Два источника издания, знакомых с обсуждением кандидатов на данный пост, рассказали, что консультации по этому поводу до сих пор продолжаются.

По информации источников РБК, вопрос о кандидатах на пост главы Счетной палаты может быть рассмотрен Советом Федерации на следующей неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил изданию информацию о возможном назначении Козака.

Согласно закону «О Счетной палате», совет палаты Совфеда вносит на рассмотрение президента не менее трех кандидатур на пост главы Счетной палаты. Глава государства также может внести свою кандидатуру. Одобренный им кандидат вносится на рассмотрение СФ. Кандидатуры на пост замглавы Счетной палаты предлагает президенту совет Госдумы.

5 декабря бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию компании.

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