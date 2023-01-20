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Крупнейшая металлургическая компания Украины сократила производство в 5 раз по итогам 2022 года

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам прошлого года объемы производства крупнейшей украинской металлургической компании «АрселорМиттал Кривой Рог» упали в пять раз в сравнении с показателями за 2021-й. На динамику повлияло в первую очередь обострение конфликта Украины и России, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз промышленного гиганта.

«Нынешняя ситуация поставила украинскую металлургию на грань выживания. Уровень производства в «АрселорМиттал Кривой Рог» упал в пять раз. Производственные мощности компании были загружены не более чем на 20–25%», — говорится в заявлении компании.

Предприятию не удалось выполнить план ни по одной из категорий производства. Так, за прошедшие 12 месяцев компания произвела 1,6 млн тонн чугуна (29% от планового объема), 1,2 млн тонн стали (23,1%), 1,1 млн тонн проката (22,8%), 1 млн тонн кокса (37,3%), 4,5 млн тонн концентрата (42,8%) и 11,6 млн тонн руды (44%), уточняется в заметке.

9 ноября министр экономики Украины Юлия Свириденко предложила США включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и заменить на этих рынках Россию. При этом страна заинтересована в расширении экспортных поставок стали и ужесточении антироссийских санкций в данном сегменте металлургии.

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