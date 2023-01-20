Экономисты Эвенетт и Пизани: рынок России покинули менее 9% фирм из Евросоюза и стран G7

Большинство компаний со штаб-квартирами в странах Европейского союза и «Большой семерки» (G7) остаются на рынке России, страну покинули менее 9%. Об этом рассказали швейцарские экономисты, профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани, передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что многие западные компании и организации не захотели подчиняться требованию своих правительств, СМИ и некоммерческих организаций о том, чтобы покинуть Россию.

До российской специальной операции на Украине в России функционировали 2405 компаний и 1404 их «дочки» из стран ЕС и G7. В докладе швейцарских профессоров указано, что с российского рынка ушли менее 18% «дочек» фирм из США, 15% компаний из Японии и лишь 8,3% фирм из Европейского союза. Из оставшихся в России иностранных компаний 19,5% приходится на фирмы из ФРГ, 12,4% — из США и 7% — из Японии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что покинувшие Россию зарубежные компании не могли оставить после себя пустоту, она была заполнена отечественными предприятиями.

18 января президент России Владимир Путин во время посещения Обуховского завода в Санкт-Петербурге заявил, что после того, как некоторые иностранные компании и организации покинули российский рынок или приостановили деятельность в стране, отечественные предприятия достаточно легко смогли перехватить то, что было оставлено этими партнерами.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, большинство зарубежных компаний покинули российский рынок или временно приостановили свою деятельность в стране. Среди них такие гиганты, как McDonald's, Coca-Cola, Apple, Siemens и другие.