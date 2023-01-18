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Финансист объяснил, как повлияют новые регионы на экономику России

Финансист Беляев: новые регионы помогут экономике России

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В будущем новые регионы помогут экономике России, заявил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. При этом, по его словам, в присоединенные территории сперва необходимо инвестировать средства.

«Сейчас в эту зону мы будем вкладывать деньги. Чтобы возвести дом, надо привезти бетон, кирпич, арматуру, поставить работников. Это значит, что вы создали рабочие места и дали заказы другим отраслям, которые все это производят», — объяснил Беляев.

Он добавил, что новые регионы — это крупные промышленные центры, которые требуют восстановления и модернизации. Если они будут восстановлены, то успешно вольются в российский экономический комплекс.

Ранее президент России Владимир Путин в своем поздравлении сотрудников органов прокуратуры с профессиональным праздником призвал сделать все, чтобы защитить конституционные права и безопасность жителей новых регионов страны.

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