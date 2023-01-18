«Лукойл»: власти Болгарии не просили компанию о поставках топлива на Украину

В «Лукойл» заявили, что власти Болгарии никогда не обращались к руководству предприятий компании с просьбой о поставках топлива в адрес Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Там отметили, что ранее уже заявляли, что предприятия «Лукойла» не имеют никаких контрактов на поставки топлива Украине.

«Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины», — заявили в компании.

Таким образом в «Лукойл» прокомментировали слова бывшего министра финансов Болгарии Асена Василева о том, что «Лукойл» со своего НПЗ в Болгарии поставлял дизельное топливо на нужды Украины по просьбе правительства страны.

Ранее стало известно, что Болгария тайно снабжала Вооруженные силы Украины (ВСУ) дизельным топливом после начала специальной военной операции России, а нефтепродукт производился на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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