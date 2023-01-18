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Путин заявил, что МРОТ в России будет расти быстрее инфляции

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочими «Обуховского завода», входящего в концерн «Алмаз-Антей», заявил, что правительству РФ поставлена задача повышать МРОТ быстрее темпов роста инфляции. Его слова приводит РИА Новости.

Путин подчеркнул, что диктовать предприятиям уровень зарплаты весьма опасно, так как это может привести к разбалансировке их экономики. Если давить на предприятия, то они могут просто закрыться, и рабочие места исчезнут.

«Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что больше половины российских компаний повышали зарплаты в течение 2022 года.

Чуть более трети компаний (36%) повысили своим сотрудникам зарплаты в течение последних шести месяцев. Еще 33% организаций сделали это за последние полгода-год.

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