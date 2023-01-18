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Путин заявил, что инфляция в России в первом квартале может составить 5-7%

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России в первом квартале может составить 5-7%. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его мнению, у инфляции «есть тенденция к дальнейшему снижению».

Ранее сообщалось, что инфляция в России в декабре 2022 года ускорилась до 0,78% с 0,37% в ноябре, 0,18% в октябре и 0,05% в сентябре.

Отмечается, что ускорение инфляции в декабре объясняется индексацией тарифов на услуги ЖКХ (в пределах 9%), которую правительство перенесло с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. При этом инфляция в декабре прошлого года оказалась ниже прогнозов аналитиков.

В целом, по данным Росстата, за 2022 год инфляция в РФ составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, 4,9% в 2020 году и 3,0% в 2019 году.

Отмечается, что в 2022 году инфляция стала максимальной с 2015 года — тогда она составляла 12,9%.

В конце декабря премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что ВВП России снизился по итогам 11 месяцев 2022 года на 2%. В то же время уровень безработицы в стране за это время опустился на исторический минимум и составил 3,7%.

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