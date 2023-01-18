Путин анонсировал скорую индексацию зарплат бюджетникам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил правительству страны провести в этом месяце индексацию заработных плат бюджетникам. Об этом он сказал во время посещения Обуховского завода, входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля.

«Правительство имеет поручение уже в январе провести индексацию в бюджетной сфере», — сказал президент, отмечая, что подобные меры для частных предприятий могут привести к разбалансировке их экономики.

Накануне Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого призвал правительство России и региональные власти бороться с низким уровнем оплаты труда и неполной занятостью. По словам российского главы государства, надо обратить внимание на наиболее проблемные отрасли.

В конце прошлого года российский президент поручил правительству до 15 апреля рассмотреть вопрос об индексации страховых пенсий работающим людям с инвалидностью.