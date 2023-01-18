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Минюст предложил запретить взыскание долгов с жителей новых регионов РФ до 2026 года

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В России Министерство юстиции предложило до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и микрофинансовыми организациями для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект.

Минюст РФ разработал соответствующие поправки в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Особые правила вводятся на территориях новых российских регионов. Мораторий касается задолженности физических лиц перед профессиональными кредиторами. В тексте не указывается, что запрет распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги по ЖКУ.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для начала переговоров. Признание Киевом, что эти регионы не вернутся, и только после этого начнется диалог – такой исход, по мнению госсекретаря, не имеет шансов на успех.

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