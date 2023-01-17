Вице-спикер Совфеда Журавлев: комиссии за переводы с выплат участникам СВО намерены снизить

Рабочая группа по вопросам СВО проработает с Банком России вопрос снижения комиссий за переводы с выплат участникам спецоперации. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, слова которого приводит пресс-служба «Единой России».

По его словам, рабочая группа получала жалобы от участников СВО и членов их семей на большие банковские комиссии.

«Комиссии по таким переводам должны быть нулевыми или символическими», — подчеркнул Журавлев.

В ходе совещания рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации было решено, что Банк России в недельный срок подготовит конкретные предложения по этому вопросу и направит соответствующие рекомендации банкам и банковским ассоциациям. Также финансовым организациям необходимо будет напомнить гражданам, какие инструменты позволяют снизить или исключить комиссии, в том числе в системе быстрых платежей.

Президент России Владимир Путин в ходе недавней встречи с главой Башкирии Радием Хабировым заявил, что страна благодарна участникам специальной военной операции на Украине и поддерживает их.