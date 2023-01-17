Путин выступил против вывоза всего урожая за рубеж

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить финансовый результат агропромышленных компаний страны, выступая против вывоза за рубеж резервов для таких предприятий. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу председателя правительства взять это на контроль: нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить все за границу», — подчеркнул президент, добавляя, что стране «резервы обязательно нужны».

По его словам, он уже обсуждал этот вопрос с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует заказать 14 новых морских сухогрузов производства России для экспорта зерна в развивающиеся страны. В Минсельзохе подчеркнули, что создание российского грузового флота для экспорта продовольствия — это одна из стратегических задач и важный фактор развития агропромышленного комплекса в России.

В ходе заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ сообщал, что за пять месяцев Россия экспортировала порядка 22 млн тонн зерна, по большей части в азиатские и африканские страны.