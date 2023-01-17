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ЕЦБ: экономика еврозоны оказалась «на удивление» устойчивой к рекордной инфляции и энергокризису

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Michael Probst/AP

В условиях рекордного роста инфляции и усиления энергетического кризиса экономика еврозоны оказалась на удивление устойчивой к внешним рискам и угрозам. Слова члена совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Сентено приводит агентство Bloomberg.

«Экономика (еврозоны. — «Газета.Ru») удивляет нас квартал за кварталом. Четвертый квартал в Европе, скорее всего, все еще будет позитивным. Возможно, мы также будем удивлены в первой половине 2023 года», — заявил Сентено в ходе выступления на панельной дискуссии.

Основным признаком устойчивости еврозоны можно считать недавнее опровержение властей Германии, являющейся ведущей экономикой региона, прогнозов о сокращении производства по итогам последних трех месяцев 2022 года. Если ФРГ удастся избежать рецессии, это «даст надежду» и другим 20 странам — участницам еврозоны на относительно успешное прохождение пиков текущего энергокризиса. Кроме того, руководство ЕЦБ и дальше будет придерживаться выбранного курса в борьбе с ростом инфляции, включающего ужесточение денежно-кредитной политики, заключил Сентено.

11 января аналитики Всемирного банка (ВБ) представили доклад, согласно положениям которого объем валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны по итогам текущего года не будет расти. При этом ранее предполагалось, что экономика региона увеличится по итогам текущего года на 1,9%.

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